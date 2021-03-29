Врач рассказал, как избавиться от мешков под глазами

Не стоит бояться отёков вокруг глаз по утрам, часто убрать их помогает обычное умывание холодной водой. А если после такой процедуры мешки не ушли, то избавиться от них можно благодаря правильному питанию и соблюдению питьевого режима. Об этом рассказала врач-диетолог из Индии Пуджа Махиджа.

Так, эксперт советует включить в рацион овощи и фрукты, а также пить не менее двух литров воды в день, чтобы организм перестал накапливать жидкость. При этом стоит ограничить количество кофе, алкоголя и энергетиков, так как они, наоборот, выводят жидкость из организма.

"Добавьте петрушку в рацион, потому что она помогает выводить токсины из организма. Её можно класть в супы и салаты", — цитирует врача издание The Indian Express.

Диетолог добавила, что мешки под глазами могут быть признаком серьёзной болезни, и если они долго время не проходят или начинают болеть, то необходимо обратиться к врачу.

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