Дефицит машин в российских автосалонах пошёл на спад

Российские дилерские центры начали восполнять дефицит новых автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию российских автомобильных дилеров (РОАД).

"Дефицит новых автомобилей сохраняется, хотя уже идёт на спад. Речь идёт как о разных сегментах, так и о производителях", — сообщили в пресс-службе ассоциации.

Дефицит новых автомобилей в автосалонах наблюдался с лета прошлого года. Он затронул не только премиальные бренды, но и модели массового сегмента. Эксперты связывали проблему с пандемией коронавируса.

А уже в марте текущего года производители автомобильной электроники в России столкнулись с общемировым дефицитом чипов. Речь идёт в том числе о микросхемах для систем ЭРА-ГЛОНАСС и мультимедиа, панелей управления приборами, тахографов, кузовной электроники, блоков управления двигателем.

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