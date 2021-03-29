Поколение Z против X: сопоставлены шансы россиян разных возрастов на трудоустройство
Одни пока не готовы брать на себя ответственность, другим не хватает современного образования.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Работодатели России отдают ключевые позиции представителям поколений X и Y, то есть тем, кому сейчас от 30 и от 40 лет. Такое мнение в интервью радио Sputnik высказала гендиректор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова.
"Молодые люди не готовы брать на себя ответственность, не готовы работать по много часов, а готовы работать по правилам и процедурам", — объяснила рекрутер.
По её словам, опытные сотрудники легче адаптируются к изменениям и находят применение навыкам молодых специалистов. А вот молодое поколение Z обладает новым взглядом, а некоторые его представители — и международным образованием.
"Вот эти новые компетенции очень хорошо дополняют опытных сотрудников, которые пока более эффективны и готовы больше работать. Они берут навыки молодых специалистов и могут очень хорошо адаптироваться к изменениям", — сказала Татьяна Долякова.
Ранее были названы сферы, где тяжелее всего найти работу. Отмечалось, что больше всего вопросами трудоустройства озабочены жители Москвы и Московской области, а также Уральского федерального округа.
Выбор редакции
В большинстве российских регионов за последние месяцы вырос уровень безработицы
Почти половина россиян испытывает эмоциональное выгорание на работе после трудного 2020 года
Дефицит машин в российских автосалонах пошёл на спад
Клаве Коке запретили материться в Тюмени ради подростков на концерте
Фильм "Годзилла против Конга" возглавил российский кинопрокат
Комментариев: 0