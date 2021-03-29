Инвестор рассказал, какие активы могут принести тысячи процентов прибыли

Торговля на бирже чаще всего не подразумевает ситуаций, когда активы могут принести инвестору тысячи процентов прибыли. Однако такие истории, безусловно, иногда происходят. В качестве примера эксперт по инвестициям Альберт Короев привёл технологические компании США с капитализацией около миллиарда долларов и более, которые всего за год подорожали на 6000 процентов.

"Предсказать подобный рост трудно. Как правило, такие доходности получаются, например, в случае неожиданного изменения конъюнктуры рынка, на котором работает компания. Как пример — Zoom, которая выиграла на фоне форс-мажорных для остальных последствий пандемии", — отметил эксперт в интервью агентству "Прайм".

Он добавил также, что есть примеры сильного роста в секторе биотехнологий, когда тот или иной разрабатываемый препарат проходит необходимые испытания и получает одобрение на использование. Короев заметил, что банальное надувание пузырей вследствие ажиотажа, подогреваемого в СМИ, тоже имеет место в ряде случаев. При этом эксперт напомнил о главном правиле любого инвестора: чем выше доходность — тем выше риск.

"В каждом конкретном случае есть свои нюансы, но всегда риск существенных потерь вложенных средств высок. Поэтому к таким инвестициям нужен взвешенный подход, и существенную долю от портфеля чаще всего они занимать не могут", — резюмировал Короев.

Ранее финансист объяснил, при каких ситуациях инвестор рискует потерять всё. Как правило, когда распоряжается не только своими деньгами.

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