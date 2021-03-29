Инвестор рассказал, какие активы могут принести тысячи процентов прибыли
Предсказывать такой рост достаточно трудно, отметил специалист.
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Торговля на бирже чаще всего не подразумевает ситуаций, когда активы могут принести инвестору тысячи процентов прибыли. Однако такие истории, безусловно, иногда происходят. В качестве примера эксперт по инвестициям Альберт Короев привёл технологические компании США с капитализацией около миллиарда долларов и более, которые всего за год подорожали на 6000 процентов.
"Предсказать подобный рост трудно. Как правило, такие доходности получаются, например, в случае неожиданного изменения конъюнктуры рынка, на котором работает компания. Как пример — Zoom, которая выиграла на фоне форс-мажорных для остальных последствий пандемии", — отметил эксперт в интервью агентству "Прайм".
Он добавил также, что есть примеры сильного роста в секторе биотехнологий, когда тот или иной разрабатываемый препарат проходит необходимые испытания и получает одобрение на использование. Короев заметил, что банальное надувание пузырей вследствие ажиотажа, подогреваемого в СМИ, тоже имеет место в ряде случаев. При этом эксперт напомнил о главном правиле любого инвестора: чем выше доходность — тем выше риск.
"В каждом конкретном случае есть свои нюансы, но всегда риск существенных потерь вложенных средств высок. Поэтому к таким инвестициям нужен взвешенный подход, и существенную долю от портфеля чаще всего они занимать не могут", — резюмировал Короев.
Ранее финансист объяснил, при каких ситуациях инвестор рискует потерять всё. Как правило, когда распоряжается не только своими деньгами.
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