Пуарье намекнул на дату нового боя с Макгрегором

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дастин Пуарье намекнул на третий поединок с представителем Ирландии Конором Макгрегором. В своём микроблоге в "Твиттере" он даже назвал предполагаемую дату боя.

"10 июля", — написал спортсмен.

July 10th 💎 — The Diamond (@DustinPoirier) March 28, 2021

За всю карьеру Пуарье провел 34 поединка, из которых проиграл шесть, один бой был признан несостоявшимся, а остальные американец выиграл. Макгрегор потерпел пять поражений в 22 боях.

Бойцы уже дважды вступали в поединок, в 2014 и в январе 2021 года. В первый раз победа досталось ирландскому спортсмену, а во второй — американскому бойцу. Оба боя закончились нокаутами.

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