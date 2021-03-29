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Пуарье намекнул на дату нового боя с Макгрегором

Они встречались уже дважды, и счёт по победам пока 1:1.

29 марта 2021, 03:33
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/dustinpoirier/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dustinpoirier</a></p>

Фото © Instagram / dustinpoirier

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дастин Пуарье намекнул на третий поединок с представителем Ирландии Конором Макгрегором. В своём микроблоге в "Твиттере" он даже назвал предполагаемую дату боя.

"10 июля", — написал спортсмен.

За всю карьеру Пуарье провел 34 поединка, из которых проиграл шесть, один бой был признан несостоявшимся, а остальные американец выиграл. Макгрегор потерпел пять поражений в 22 боях.

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Бойцы уже дважды вступали в поединок, в 2014 и в январе 2021 года. В первый раз победа досталось ирландскому спортсмену, а во второй — американскому бойцу. Оба боя закончились нокаутами.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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