Названы лидирующие по уровню зарплат в провинции регионы России

Эксперты назвали лидирующие по уровню зарплаты в провинции регионы России. Самый высокий уровень средней заработной платы в небольших населённых пунктах зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), Магаданской области и Ненецком автономном округе (НАО). Об этом говорится по результатам исследования, представленного РИА "Новости".

В качестве основного показателя при составлении рейтинга использовалось отношение средней зарплаты в провинции (средние и малые населённые пункты) к региональной стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

В провинции Ямало-Ненецкого автономного округа, возглавившего список, средняя зарплата в пять раз больше стоимости фиксированного набора товаров и услуг. При этом средняя чистая зарплата в ЯНАО составила чуть более 99 тысяч рублей в месяц. Это в два с половиной раза больше среднероссийского уровня в малых и средних городах.

Вторая строчка в рейтинге с результатом 4,3 стандартных набора на среднюю зарплату досталась Магаданской области. На третьей позиции с результатом 4,24 расположился Ненецкий автономный округ. Кроме того, в первую пятёрку также вошли Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) с результатом 3,76 и Сахалинская область, где можно приобрести 3,65 стандартных потребительских набора на среднюю зарплату.

Добавим, что всего в девяти регионах России зарплата в провинции очень близка (менее пяти процентов разницы) к зарплатам в крупных городах. В трёх субъектах страны (Республика Тыва, Чеченская Республика и Омская область) зарплаты в провинции практически на треть меньше, чем в больших городах. Лишь в шести регионах зарплаты в провинции выше, чем в крупных населённых пунктах. В этом списке оказались Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Республика Коми, Амурская, Еврейская автономная и Курская области.

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