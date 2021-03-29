У берегов Сахалина исчез водолаз
Он нырял с друзьями, но не поднялся на поверхность.
Фото © Pixabay
У берегов Сахалина после погружения пропал водолаз-любитель. Об этом сообщает портал Astv.ru. Инцидент произошёл в воскресенье, 28 марта, в Корсаковском районе, в заливе Анива.
По предварительной информации, трое мужчин ныряли с лодки далеко от берега. Два водолаза вынырнули, судьба третьего остаётся неизвестной. С утра понедельника поиски мужчины возобновились. На место прибыла группа из четырёх спасателей-водолазов и двух единиц техники с моторной лодкой.
Ранее Лайф сообщал, что украинские пограничники поймали водолазов-контрабандистов и посадили их в вольер.
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