У берегов Сахалина исчез водолаз

У берегов Сахалина после погружения пропал водолаз-любитель. Об этом сообщает портал Astv.ru. Инцидент произошёл в воскресенье, 28 марта, в Корсаковском районе, в заливе Анива.

По предварительной информации, трое мужчин ныряли с лодки далеко от берега. Два водолаза вынырнули, судьба третьего остаётся неизвестной. С утра понедельника поиски мужчины возобновились. На место прибыла группа из четырёх спасателей-водолазов и двух единиц техники с моторной лодкой.

Ранее Лайф сообщал, что украинские пограничники поймали водолазов-контрабандистов и посадили их в вольер.

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