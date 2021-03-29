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Категорий: 18

У берегов Сахалина исчез водолаз

Он нырял с друзьями, но не поднялся на поверхность.

29 марта 2021, 02:59
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

У берегов Сахалина после погружения пропал водолаз-любитель. Об этом сообщает портал Astv.ru. Инцидент произошёл в воскресенье, 28 марта, в Корсаковском районе, в заливе Анива.

По предварительной информации, трое мужчин ныряли с лодки далеко от берега. Два водолаза вынырнули, судьба третьего остаётся неизвестной. С утра понедельника поиски мужчины возобновились. На место прибыла группа из четырёх спасателей-водолазов и двух единиц техники с моторной лодкой.

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Ранее Лайф сообщал, что украинские пограничники поймали водолазов-контрабандистов и посадили их в вольер.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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