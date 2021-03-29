ЦБ предложил ввести ограничения для россиян по количеству кредитов

Банк России внёс в Госдуму законопроект об ограничении количества кредитов, которые можно выдавать россиянам. В документе предлагается наделить сам регулятор полномочиями определять, какие кредиты и в каком размере может позволить себе тот или иной гражданин.

Как пишут "Ведомости", устанавливать такие рамки ЦБ хотел бы на основании решений своего совета директоров. Предполагается, что банки должны будут доводить до граждан информацию об ограничениях — размещать на сайте для повышения финансовой грамотности россиян.

ЦБ при этом желает получить меры воздействия на банки. Если они будут нарушать введённые ограничения по выдаче кредитов, для них можно будет повышать коэффициенты риска.

Ранее Лайф рассказывал, что россиянам стали выдавать рекордно большие потребительские кредиты. Это объясняют попыткой банков выполнить план на фоне нехватки платёжеспособных клиентов.

Авторы