В уральской колонии заключённые устроили бунт

В исправительной колонии № 47 в Каменске-Уральском заключённые устроили бунт. Как сообщает издание Е1, некоторые из них нанесли себе увечья.

В ГУ ФСИН РФ по Свердловской области заявили, что несколько человек нанесли себе царапины для демонстративно-шантажного воздействия на руководство колонии, чтобы получить какие-то преференции.

"Такие бунты в колониях происходят постоянно. Это колония строгого режима для рецидивистов. Люди, которые привыкли манипулировать другими людьми, хотели получить определённые преференции и нанесли себе лезвиями незначительные порезы, несколько человек", — приводит ТАСС слова начальника пресс-службы ГУ ФСИН РФ по Свердловской области Александра Левченко.

Левченко добавил, что будет проведена проверка. Если обнаружатся попытки сговора, к заключённым будет применяться дисциплинарное воздействие вплоть до уголовного.

"В колониях действует прокуратура, все надзорные органы, силовые структуры взаимодействуют, общественные наблюдатели. Мы очень прозрачны в этом плане", — цитирует заявление пресс-службы областного ГУ ФСИН РФ "Е1".

В прошлом году несколько заключённых попытались устроить бунт в исправительной колонии № 3 в Уфе. При этом осуждённые призывали других сокамерников присоединиться к беспорядку.

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