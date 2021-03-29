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Заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз снят с мели

Судно встало поперёк водной артерии неделю назад, из-за чего в регионе скопились сотни судов, ожидающих возможности прохода.

29 марта 2021, 03:39
<p>Фото © Twitter / jsrailton</p>

Фото © Twitter / jsrailton

Контейнеровоз Ever Given, который несколько дней блокировал Суэцкий канал, снят с мели. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию Inchcape, которая занимается морскими перевозками. Такую информацию подтверждают и картографические морские сервисы. Согласно им, судно больше не упирается в берега канала.

Данные © vesselfinder.com

Данные © vesselfinder.com

В то же время агентство отмечает, что пока не ясно, когда через канал смогут восстановить движение. Открытия важной для всемирной торговли артерии ожидают уже сотни судов. Они выстроились в очередь на рейде с двух сторон канала.

Финансист объяснил, как блокировка Суэцкого канала скажется на стоимости нефти

Финансист объяснил, как блокировка Суэцкого канала скажется на стоимости нефти

Напомним, что контейнеровоз Ever Given стоял на одном и том же месте с 23 марта. Судно под флагом Панамы имеет водоизмещение 200 тысяч тонн. Его длина — 400 метров, ширина — 59. Президент Египта поручал начать разгрузку. По его словам, канал ежедневно терял доход в размере 12–14 миллионов долларов. Однако в Управлении Суэцкого канала заявляли о том, что Ever Given будут до последнего пытаться снять с мели.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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