Заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз снят с мели

Контейнеровоз Ever Given, который несколько дней блокировал Суэцкий канал, снят с мели. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию Inchcape, которая занимается морскими перевозками. Такую информацию подтверждают и картографические морские сервисы. Согласно им, судно больше не упирается в берега канала.

Напомним, что контейнеровоз Ever Given стоял на одном и том же месте с 23 марта. Судно под флагом Панамы имеет водоизмещение 200 тысяч тонн. Его длина — 400 метров, ширина — 59. Президент Египта поручал начать разгрузку. По его словам, канал ежедневно терял доход в размере 12–14 миллионов долларов. Однако в Управлении Суэцкого канала заявляли о том, что Ever Given будут до последнего пытаться снять с мели.