Появились первые видео с судном-гигантом, снятым с мели в Суэцком канале
Контейнеровоз блокировал стратегически важную водную артерию с 23 марта.
Появились первые кадры с судном-гигантом, снятым с мели в Суэцком канале. Видео © Соцсети
Моряки, работающие в Суэцком канале, начали делиться в социальных сетях видео с контейнеровозом Ever Given, который почти неделю блокировал такую всемирно важную транспортную артерию, как Суэцкий канал. На снятых кадрах видно, что судно уже расположено вдоль берегов, его направляют буксиры. За кадром слышны радостные комментарии.
Напомним, контейнеровоз водоизмещением 220 тысяч тонн и длиной 400 метров принадлежит японской компании Shohei Kisen, но ходит под панамским флагом. 23 марта огромное судно из-за ветра и песчаной бури во время прохода по каналу упёрлось в берега и так стояло до сегодняшнего дня, 29 марта. Его всё это время пытались сдвинуть буксиры, а экскаваторы и специализированные суда углубляли дно. Накануне власти Египта уже начали обсуждать возможность разгрузки контейнеровоза, поскольку другие меры не давали результата. Но в итоге 15 буксиров сделали своё дело. Теперь некоторое время уйдёт на проход через канал сотен судов, которые скопились у него.
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