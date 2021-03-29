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Категорий: 18

Клаве Коке запретили материться в Тюмени ради подростков на концерте

А сами несовершеннолетние смогут попасть на мероприятие только с родителями.

29 марта 2021, 04:51
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/klavacoca/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">klavacoca</a></p>

Фото © Instagram / klavacoca

Певица Клава Кока (Клавдия Высокова) должна будет исключить нецензурные слова из репертуара во время выступления в Тюмени 8 апреля. Об этом заявили в заведении, где она должна спеть.

"В связи с многочисленными просьбами наших гостей и большим спросом на билеты у подростков мы изменили ограничения возрастной категории на 12+ (с 18+. — Прим. ред.). С целью соблюдения требования законодательства все нецензурные и бранные слова исключены из песен", — сказал директор "Бульвар-бара" Роман Насыров агентству Ura.ru.

Правда, есть ограничение и для подростков: на концерт они смогут прийти только с родителями. Комментариев от PR-службы певицы на этот счёт пока не поступало.

Напомним, ранее звезда пожаловалась, что её не пустили в самолёт и ей пришлось три часа дожидаться следующего в аэропорту Домодедово. Сама Клава Кока объяснила это тем, что для пассажирки бизнес-класса не оказалось места. Вскоре комментарий последовал и от авиакомпании.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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