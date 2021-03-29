Фильм "Годзилла против Конга" возглавил российский кинопрокат

Американская кинокартина "Годзилла против Конга" стала лидером российского кинопроката. Как свидетельствуют данные на портале Kinobusiness, фильм собрал 445,2 миллиона рублей за период с 25 по 28 марта.

Второе место занимает отечественная картина "Пальма", собравшая 92,8 миллиона рублей за выходные. Сценарий этой картины написан по мотивам реальных событий, происходивших в 1974–1976 годах во Внуково. Оставленная в аэропорту собака несколько лет ждала возвращения хозяина, встречая каждый приземляющийся Ил-18. Роли в фильме исполнили Виктор Добронравов, Владимир Ильин, Валерия Федорович, Евгения Дмитриева и другие актёры.

Тройку замыкает мультипликационная картина "Райя и последний дракон", за минувшие четыре дня собравшая 76,9 миллиона рублей. Это история о том, как воительница в королевстве Кумандра собирает команду единомышленников для поисков последнего оставшегося в мире дракона, который может помочь им победить могущественного врага.

Ранее стало известно, что киностудия Morgan Creek решила снять продолжение серии фильмов о детективе по поиску пропавших животных Эйсе Вентуре. Связано это с мольбами фанатов.

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