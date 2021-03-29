Фильм "Годзилла против Конга" возглавил российский кинопрокат
За несколько дней картина собрала 445,2 миллиона рублей.
Фото © Кадр из фильма "Годзила против Конга"
Американская кинокартина "Годзилла против Конга" стала лидером российского кинопроката. Как свидетельствуют данные на портале Kinobusiness, фильм собрал 445,2 миллиона рублей за период с 25 по 28 марта.
Второе место занимает отечественная картина "Пальма", собравшая 92,8 миллиона рублей за выходные. Сценарий этой картины написан по мотивам реальных событий, происходивших в 1974–1976 годах во Внуково. Оставленная в аэропорту собака несколько лет ждала возвращения хозяина, встречая каждый приземляющийся Ил-18. Роли в фильме исполнили Виктор Добронравов, Владимир Ильин, Валерия Федорович, Евгения Дмитриева и другие актёры.
Тройку замыкает мультипликационная картина "Райя и последний дракон", за минувшие четыре дня собравшая 76,9 миллиона рублей. Это история о том, как воительница в королевстве Кумандра собирает команду единомышленников для поисков последнего оставшегося в мире дракона, который может помочь им победить могущественного врага.
Ранее стало известно, что киностудия Morgan Creek решила снять продолжение серии фильмов о детективе по поиску пропавших животных Эйсе Вентуре. Связано это с мольбами фанатов.
Выбор редакции
Хаос и веселье: вышел первый трейлер сиквела "Отряда самоубийц"
"Годзилла против Конга": Зоолог рассказал, кто из монстров сильнее
Двенадцать убийц Андрея Боголюбского: учёные нашли древнерусские граффити с именами заговорщиков
Врач рассказал, как избавиться от мешков под глазами
Дефицит машин в российских автосалонах пошёл на спад
Комментариев: 0