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Категорий: 18

Фильм "Годзилла против Конга" возглавил российский кинопрокат

За несколько дней картина собрала 445,2 миллиона рублей.

29 марта 2021, 04:36
<p>Фото © Кадр из фильма "Годзила против Конга"</p>

Фото © Кадр из фильма "Годзила против Конга"

Американская кинокартина "Годзилла против Конга" стала лидером российского кинопроката. Как свидетельствуют данные на портале Kinobusiness, фильм собрал 445,2 миллиона рублей за период с 25 по 28 марта.

Второе место занимает отечественная картина "Пальма", собравшая 92,8 миллиона рублей за выходные. Сценарий этой картины написан по мотивам реальных событий, происходивших в 1974–1976 годах во Внуково. Оставленная в аэропорту собака несколько лет ждала возвращения хозяина, встречая каждый приземляющийся Ил-18. Роли в фильме исполнили Виктор Добронравов, Владимир Ильин, Валерия Федорович, Евгения Дмитриева и другие актёры.

Тройку замыкает мультипликационная картина "Райя и последний дракон", за минувшие четыре дня собравшая 76,9 миллиона рублей. Это история о том, как воительница в королевстве Кумандра собирает команду единомышленников для поисков последнего оставшегося в мире дракона, который может помочь им победить могущественного врага.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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