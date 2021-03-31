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Новосибирские хирурги провели уникальную операцию по удалению опухоли во время кесарева сечения

Всю беременность пациентка была под особым контролем медиков.

31 марта 2021, 06:00

Фото © Pixabay

В Новосибирске хирурги прооперировали женщину во время кесарева сечения, удалив ей опухоль шейки матки. В результате она родила здорового ребёнка, сообщается на сайте областной администрации.

Жительница Тогучинского района узнала о страшном диагнозе в начале беременности. Женщина чётко решила, что будет рожать, несмотря на риски. Всю беременность она была под пристальным наблюдением специалистов, а когда подошло время родов, врачи гинекологического отделения областного онкологического диспансера и областного перинатального центра провели уникальную операцию прямо во время кесарева сечения.

В Тюмени врачи провели уникальную операцию по удалению опухоли из лицевых костей пациента — видео

В Тюмени врачи провели уникальную операцию по удалению опухоли из лицевых костей пациента — видео

"Пациентка родила мальчика весом 1500 граммов, его назвали Захаром. Сейчас малыша выхаживают в областном перинатальном центре", — сообщили в пресс-службе правительства.

Ранее Лайф сообщал, что в подмосковной Балашихе врачи спасли ребёнка, который проглотил 20 магнитов.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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