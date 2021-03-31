Гол и две передачи сделали Панарина главной звездой в битве с "Вашингтоном"

В Нью-Йорке состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" благодаря трём результативным очкам российского нападающего Артемия Панарина со счётом 5:2 одержал волевую победу над "Вашингтон Кэпиталз".

Столичные хоккеисты уже в начале игры оформили два быстрых гола, отличились Ти Джей Оши (3', большинство) и Ник Дауд (5').

А вот дальше забивали исключительно хозяева льда. Ещё в первом периоде Филип Хитил сократил отставание трёхцветных. Основной же удар по "Вашингтону" Панарин с партнёрами нанесли в заключительной двадцатиминутке, отгрузив команде Овечкина четыре безответные шайбы.

Каапо Какко (45') и Адам Фокс (47') с передач Артемия Панарина в начале третьего периода вывели "Рейнджерс" вперёд, а за четыре минуты до финальной сирены своё слово сказал и сам россиянин.

Brendan Smith sends a gorgeous breakout pass up to Artemi Panarin who tallies on the breakaway to push the Rangers lead to 2!#NYR pic.twitter.com/nOoUjDcQV8 — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) March 31, 2021

Итоговый счёт встречи установил другой российский хоккеист "Рейнджерс" — Павел Бучневич. Нападающий забил свой 14-й гол в нынешнем сезоне, под занавес игры отправив шайбу в пустые ворота гостей.

Голкипер "Нью-Йорка" Игорь Шестёркин отразил 30 бросков из 32, за что и был признан второй звездой встречи. Главная же звезда по итогам игры досталась Артемию Панарину. Стоит отметить, что Панарин с Бучневичем, выбив по 32 очка, на данный момент являются лучшими бомбардирами в лиге среди российских хоккеистов. У того же Овечкина их пока только 30.

Для "Кэпиталз" это второе поражение в 12 последних играх регулярки. Несмотря на осечку, столичные с 50 очками по-прежнему лидируют в Восточном дивизионе, опережая "Питтсбург" на два балла. У "Рейнджерс" — шестая строчка и 36 очков в клубной копилке.

Регулярный чемпионат НХЛ

"Рейнджерс" — "Вашингтон" — 5:2 (1:2; 0:0; 4:0)

"Тампа-Бэй" — "Коламбус" — 1:3 (0:0; 0:2; 1:1)

"Бостон" — "Нью-Джерси" — 5:4 Б (1:2; 1:2; 2:0; 0:0; 2:0)

"Нэшвилл" — "Даллас" — 3:2 ОТ (0:0; 1:2; 1:0; 1:0)

"Чикаго" — "Каролина" — 2:1 (0:0; 2:1; 0:0)

"Флорида" — "Детройт" — 4:1 (3:0; 1:1; 0:0)

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