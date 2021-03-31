"Им повезло": Черчесов объяснил поражение российских футболистов от словаков
Команда не удивила в плане тактики, считает тренер.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. Фото © ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Сборная РФ проиграла соперникам из Словакии в матче третьего тура отборочного раунда чемпионата мира благодаря везению. Поражение россиян объяснил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
"Сегодня словаки оказались удачливее, возможно, в какой-то степени им повезло. Конечно, мы разочарованы, не взяли очков, не всё получилось, что планировали. Словацкая команда не удивила нас в плане тактики, мы никаких новшеств не увидели", — сказал Черчесов журналистам.
По мнению тренера, словаки "вышли заряженными на игру", а россияне немного медленно развивали атаки, особенно в первом тайме. Черчесов считает, что без зрителей и поддержки болельщиков играть сложнее. Исход матча, как полагает наставник сборной, решили нюансы.
Ранее сообщалось, что нападающего сборной России по футболу Артёма Дзюбу назвали главным открытием первых матчей квалификации чемпионата мира 2022 года.
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