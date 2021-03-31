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"Им повезло": Черчесов объяснил поражение российских футболистов от словаков

Команда не удивила в плане тактики, считает тренер.

31 марта 2021, 02:38
<p>Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. Фото © ТАСС/Дмитрий Феоктистов</p>

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. Фото © ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Сборная РФ проиграла соперникам из Словакии в матче третьего тура отборочного раунда чемпионата мира благодаря везению. Поражение россиян объяснил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

"Сегодня словаки оказались удачливее, возможно, в какой-то степени им повезло. Конечно, мы разочарованы, не взяли очков, не всё получилось, что планировали. Словацкая команда не удивила нас в плане тактики, мы никаких новшеств не увидели", — сказал Черчесов журналистам.

По мнению тренера, словаки "вышли заряженными на игру", а россияне немного медленно развивали атаки, особенно в первом тайме. Черчесов считает, что без зрителей и поддержки болельщиков играть сложнее. Исход матча, как полагает наставник сборной, решили нюансы.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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