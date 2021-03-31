Мадуро обвинил Запад в "атаке зависти" на российскую вакцину "Спутник V"
Он поблагодарил Москву за поставки препарата Каракасу.
Фото © Nicolas Maduro
Страны Запада развернули информационную кампанию против российской вакцины "Спутник V" из зависти. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире государственного телевидения.
"Против России идёт атака зависти, потому что Россия произвела в рекордные сроки вакцину, самую сильную и безопасную в мире, и весь Запад включился в атаку зависти, вместо того чтобы открыться России, производить вакцину", — сказал президент Венесуэлы.
Мадуро выразил России благодарность за поставки "Спутника V" в Венесуэлу. Он и его жена привились российской вакциной от коронавируса 6 марта. После вакцинации президент пошутил, что теперь может "отлично говорить по-русски".
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