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Мадуро обвинил Запад в "атаке зависти" на российскую вакцину "Спутник V"

Он поблагодарил Москву за поставки препарата Каракасу.

31 марта 2021, 01:57
<p>Фото © <a href="https://twitter.com/nicolasmaduro" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nicolas Maduro</a></p>

Фото © Nicolas Maduro

Страны Запада развернули информационную кампанию против российской вакцины "Спутник V" из зависти. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире государственного телевидения.

"Против России идёт атака зависти, потому что Россия произвела в рекордные сроки вакцину, самую сильную и безопасную в мире, и весь Запад включился в атаку зависти, вместо того чтобы открыться России, производить вакцину", — сказал президент Венесуэлы.

Венесуэла предложила оплачивать поставку вакцин от коронавируса нефтью

Венесуэла предложила оплачивать поставку вакцин от коронавируса нефтью

Мадуро выразил России благодарность за поставки "Спутника V" в Венесуэлу. Он и его жена привились российской вакциной от коронавируса 6 марта. После вакцинации президент пошутил, что теперь может "отлично говорить по-русски".

Авторы
Юлия Коновалова

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