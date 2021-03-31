Врач объяснил, чего категорически нельзя делать при потере обоняния из-за ковида

Многие пациенты, переболевшие коронавирусом, жалуются на частичную или полную потерю обоняния. Обычно оно возвращается в течение месяца после болезни, но если этот процесс затянулся и сохраняется изменение вкусовых ощущений, то это повод обратиться к специалистам. Об этом рассказал отоларинголог Владимир Зайцев.

"Снижение обоняния называется гипосмия, а полное отсутствие — аносмия. У снижения обоняния есть две составляющие: есть так называемый кондуктивный тип, когда проблемы на уровне слизистой оболочки полости носа, и так называемая сенсоневральная составляющая, когда проблема уже с обонятельной зоной головного мозга", — сказал лор в интервью радио Sputnik.

По словам Зайцева, при втором типе помочь крайне сложно, а при кондуктивном — можно и нужно. Он отметил, что врач должен осмотреть носоглотку, чтобы назначить лечение и провести необходимые манипуляции для снятия воспаления. А рецепторы можно тренировать самостоятельно, однако следует соблюдать некоторые правила.

Отоларинголог предупредил, что ни в коем случае не следует вдыхать нашатырный спирт, уксус или интенсивно пахнущие духи, чтобы "пробудить" обоняние. Лучше всего приобрести эфирное масло базилика, у него не слишком резкий, но стойкий аромат, оно позволяет улучшить ощущение запахов и обладает противовоспалительным эффектом.

Зайцев посоветовал делать несколько вдохов три-четыре раза в день и подчеркнул, что восстанавливать обоняние необходимо как можно раньше. Врач напомнил, что его потеря может иметь серьёзные последствия.

Лор пояснил, что человек может утратить вкус к жизни, не ощущая запахов, это негативно сказывается на эмоциональном фоне и может способствовать развитию депрессии. В бытовом плане можно не заметить, например, утечку газа, и это может привести к настоящей беде.

Ранее учёные пришли к выводу, что потерявшие обоняние из-за коронавируса имеют более сильный иммунный ответ.

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