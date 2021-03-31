Вместо журнала: в Башкирии учительница нарисовала двойку на лбу первоклашки

В Башкирии учительница нарисовала двойку на лбу у первоклассницы в присутствии других детей. Об этом рассказала мать девочки изданию "Про Уфу".

Инцидент произошёл в школе № 5 города Кумертау. Школьница плохо вела себя на уроке рисования, нарушала дисциплину и болтала с одноклассниками. Педагог решила наказать её "неудом". Обычно оценка ставится в альбом для рисования, но у ребёнка его не было. Тогда учительница ручкой изобразила двойку прямо на лбу первоклассницы. Другие ребята посмеялись над ней, а после урока девочка смыла оценку.

В школе подтвердили изданию, что ситуация имела место. Директор уже 31 марта встретится с мамой школьницы в присутствии детского психолога. Преподаватель, скорее всего, будет уволена.

Ранее Лайф сообщал, что в Омской области учительница избила второклассника указкой и натравила на него других детей.

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