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В Германии рассказали о проверке вакцины "Спутник V"

Главы ФРГ, России и Франции обсудили дальнейшее сотрудничество в зависимости от её итогов.

30 марта 2021, 23:52
<p>Фото © ТАСС/ Zuma</p>

Фото © ТАСС/ Zuma

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" проходит стандартную проверку в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА). Об этом сообщили в Правительстве ФРГ по итогам телефонных переговоров лидеров России, Германии и Франции — Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона.

Путин пообщался по видеосвязи с Меркель и Макроном

Путин пообщался по видеосвязи с Меркель и Макроном

Отмечается, что главы государств обсудили дальнейшее сотрудничество в вопросах борьбы с пандемией в зависимости от оценки российского препарата регулятором ЕС.

"Эта оценка проводится в соответствии с теми же нормами, которые применяются ко всем остальным вакцинам", — цитирует сообщение РИА "Новости".

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель оценила ситуацию с коронавирусом в ФРГ и призвала граждан проявлять оптимизм.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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