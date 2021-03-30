В Германии рассказали о проверке вакцины "Спутник V"
Главы ФРГ, России и Франции обсудили дальнейшее сотрудничество в зависимости от её итогов.
Фото © ТАСС/ Zuma
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" проходит стандартную проверку в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА). Об этом сообщили в Правительстве ФРГ по итогам телефонных переговоров лидеров России, Германии и Франции — Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона.
Отмечается, что главы государств обсудили дальнейшее сотрудничество в вопросах борьбы с пандемией в зависимости от оценки российского препарата регулятором ЕС.
"Эта оценка проводится в соответствии с теми же нормами, которые применяются ко всем остальным вакцинам", — цитирует сообщение РИА "Новости".
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель оценила ситуацию с коронавирусом в ФРГ и призвала граждан проявлять оптимизм.
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