В Германии рассказали о проверке вакцины "Спутник V"

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" проходит стандартную проверку в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА). Об этом сообщили в Правительстве ФРГ по итогам телефонных переговоров лидеров России, Германии и Франции — Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона.

Отмечается, что главы государств обсудили дальнейшее сотрудничество в вопросах борьбы с пандемией в зависимости от оценки российского препарата регулятором ЕС.

"Эта оценка проводится в соответствии с теми же нормами, которые применяются ко всем остальным вакцинам", — цитирует сообщение РИА "Новости".

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель оценила ситуацию с коронавирусом в ФРГ и призвала граждан проявлять оптимизм.

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