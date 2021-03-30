Путин пообщался по видеосвязи с Меркель и Макроном

Президент России Владимир Путин провёл разговор в формате видеоконференции с лидером Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств уделили особое внимание объединению усилий в борьбе с пандемией коронавируса. В частности, стороны обсудили перспективы регистрации российской вакцины "Спутник V" в Евросоюзе, возможности совместного производства и поставок.

Российский лидер заявил о готовности нормального деполитизированного взаимодействия с ЕС, если с другой стороны будет проявлена встречная заинтересованность.

Также были затронуты актуальные политические вопросы, Путин выразил обеспокоенность эскалацией конфликта в Донбассе и провокациями со стороны Украины. Президент подчеркнул важность выполнения Киевом всех ранее достигнутых на высшем уровне договорённостей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с ДНР и ЛНР и урегулированию правовых аспектов особого статуса региона.

Российский лидер также обратил внимание на недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Стороны рассмотрели вопросы урегулирования в Ливии и Сирии, в САР ситуация продолжает стабилизироваться, однако страна остро нуждается в предоставлении гуманитарной помощи.

Руководители России, Германии и Франции чётко высказались в пользу сохранения и реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и дальнейшей координации шагов на этом направлении. Российский лидер также дал разъяснения Меркель и Макрону относительно объективных обстоятельств по делу блогера Алексея Навального.

Ранее Путин заявил о недопустимости переноса зарубежных межэтнических конфликтов на территорию России.

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