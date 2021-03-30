Тело второй жертвы нашли в перевернувшемся под Петербургом судне

Тело женщины найдено в опрокинувшемся судне на заводе "Пелла" в Ленинградской области. Таким образом, число погибших достигло двух человек, сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"Обнаружили второго скончавшегося примерно в том же месте, [это] женщина", — уточнила представитель ведомства.

Напомним, крупный строящийся рыболовный траулер "Скорпион" длиной 60 и шириной 15 метров по неизвестным причинам накренился и опёрся на стену причала. В ходе поисков в хвостовой части судна нашли тело мужчины. Всего пропавшими после ЧП считались два человека.

Авторы