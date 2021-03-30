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Тело второй жертвы нашли в перевернувшемся под Петербургом судне

Женщина лежала в хвостовой части судна, где ранее обнаружили погибшего мужчину.

30 марта 2021, 19:53
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Тело женщины найдено в опрокинувшемся судне на заводе "Пелла" в Ленинградской области. Таким образом, число погибших достигло двух человек, сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"Обнаружили второго скончавшегося примерно в том же месте, [это] женщина", — уточнила представитель ведомства.

На верфи "Пелла" в Ленобласти перевернулось судно: люди заблокированы в трюме, есть пострадавшие — видео

На верфи "Пелла" в Ленобласти перевернулось судно: люди заблокированы в трюме, есть пострадавшие — видео

Напомним, крупный строящийся рыболовный траулер "Скорпион" длиной 60 и шириной 15 метров по неизвестным причинам накренился и опёрся на стену причала. В ходе поисков в хвостовой части судна нашли тело мужчины. Всего пропавшими после ЧП считались два человека.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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