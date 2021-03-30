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На верфи "Пелла" в Ленобласти перевернулось судно: люди заблокированы в трюме, есть пострадавшие — видео

Несколько человек, находившихся на рыболовном траулере, смогли выбраться самостоятельно.

30 марта 2021, 13:38

Инцидент произошёл на территории судостроительного завода "Пелла" в Ленинградской области. Крупный строящийся рыболовный траулер "Скорпион" длиной 60 и шириной 15 метров по неизвестным причинам накренился и опёрся на стену причала. От полного погружения в воду его удерживают три крана. Видео с места событий в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS). За кадром очевидец утверждает, что "много человек затонуло, Нева унесла", однако официально такие сведения никто не сообщает.

Кадры с завалившимся на борт рыболовным траулером "Скорпион"

Видео © LIFE

По информации Лайфа, несколько человек, находившихся на судне, смогли выбраться самостоятельно, двоих отвезли в больницу. Ещё как минимум двое оказались заблокированы в трюме, их пытаются спасти.

Заваливший на борт рыболовный траулер "Скорпион" Фото © LIFE

Заваливший на борт рыболовный траулер "Скорпион"

Фото © LIFE

Заваливший на борт рыболовный траулер "Скорпион" Фото © LIFE

Заваливший на борт рыболовный траулер "Скорпион"

Фото © LIFE

Ранее Лайф рассказывал, как у берегов Турции ранее затонул сухогруз "Арвин" с украинско-российским экипажем на борту. Погибло несколько членов экипажа.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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