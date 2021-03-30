На верфи "Пелла" в Ленобласти перевернулось судно: люди заблокированы в трюме, есть пострадавшие — видео

Инцидент произошёл на территории судостроительного завода "Пелла" в Ленинградской области. Крупный строящийся рыболовный траулер "Скорпион" длиной 60 и шириной 15 метров по неизвестным причинам накренился и опёрся на стену причала. От полного погружения в воду его удерживают три крана. Видео с места событий в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS). За кадром очевидец утверждает, что "много человек затонуло, Нева унесла", однако официально такие сведения никто не сообщает.