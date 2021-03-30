Экс-полковник Захарченко не признал вину во взятках на 1,4 млрд рублей. Видео © Пресс-служба Пресненского суда Москвы

Пресненский суд в Москве рассматривает новое дело в отношении экс-полковника Дмитрия Захарченко о взятках на 1,4 миллиарда рублей. Обвиняемый заявил, что вину не признаёт. Об этом сообщает корреспондет Лайфа из здания суда.

Напомним, что Захарченко обвиняется в том, что в неустановленное время (не позднее декабря 2015 года) достиг с неким коммерсантом соглашения о получении взятки. По версии следствия, бизнесмен должен был оплатить проживание бывшего полковника в отеле в Краснодарском крае. Планировалось, что услуги будут оказаны за ответные действия — покровительство. Для Захарченко открыли рублёвый, долларовый и евросчёт под псевдонимом Партнёр, куда он заходил по своему паролю через специально созданный сайт.

На суде Захарченко заявил, что ему непонятно обвинение и якобы отсутствует предмет взятки. По словам экс-полковника, предметом являются имущественные права на денежные средства, которые отражены на виртуальных счетах, но не указан источник их формирования.

"Реальные имущественные права на реальные безналичные денежные средства отсутствуют. Не указаны ни физические лица, ни юридические, на которых они могли быть рассчитаны. На виртуальных счетах? Это как на заборе, можно в тетрадке писать... Это непонятно, как без предмета взятки может быть обвинение. Любой человек, понимающий мало-мальски, сообразит, что средствами на виртуальных счетах невозможно распоряжаться реально", — сказал Захарченко в ходе слушания и добавил в ответ на соответствующий вопрос судьи, что вину свою не признаёт.

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