Губерниев — об отказе звёзд выступать на "Славянском базаре": Работаем для людей, а не для власти

Из-за сложной политической обстановки в этом году фестиваль "Славянский базар" пройдёт без многих звёзд. Так, от участия отказались группа "Рондо" с её фронтменом Александром Ивановым, Михаил Галустян, украинская певица Maruv и другие.

Спортивный комментатор и ведущий "Славянского базара" Дмитрий Губерниев прокомментировал Лайфу ситуацию с фестивалем в этом году.

"Я много лет езжу на "Славянский базар", и приглашение мне присылает не президент Беларуси или его администрация, а оргкомитет фестиваля. И люди, которые его организуют, — это не только представители Республики Беларусь, это ещё и представители России, Украины и многих других республик. Я каждый раз нахожусь там как дома. Мы прежде всего работаем для людей, а не для власти", — высказался ведущий.

Фестиваль, по словам Губерниева, является важной историей для всего постсоветского пространства. Ведущий считает, что в данной ситуации разговоры про политику очень странные, ведь самое главное — это зрители.

Напомним, протесты в Белоруссии начались на фоне президентских выборов в августе прошлого года, когда Александр Лукашенко одержал победу с большим отрывом. Оппозиционные силы не признали итоги голосования и вышли на массовые митинги, которые стали проходить каждые выходные. В первые дни протесты сопровождались массовыми стычками с правоохранителями. Зимой демонстрации прекратились, а в конце марта возобновились снова, правда, гораздо менее массовые.

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