Спасал финалы и приносил "Реалу" трофеи: Серхио Рамосу — 35, но он всё ещё безумно крут

Будем честны, но мощный и классный защитник — товар в футболе штучный, и уж если такой появляется, то сразу приковывает к себе внимание. И как бы ни был крут Ван Дейк, юный Де Лигт или Варан, до Серхио Рамоса им ещё очень и очень далеко. Почему?

Итак, представьте, вы — защитник. Ваша работа — выгрызать мячи и любой ценой не дать сопернику забить. У вас и с физикой, и с ростом всё в порядке. Зачем вам бежать вперёд и забивать? А вот для Рамоса это вообще не довод и не аргумент. Надо будет — он прибежит, забьёт, спасёт не только матч, но и трофей принесёт. На этих словах болельщики "Атлетико", как говорится, вышли из чата, вспомнив гол в финале ЛЧ-2014.

Или же гол в матче за Суперкубок Европы – 2016, когда Рамос забивал родной "Севилье". Они, к слову, вообще его любимый клиент — семь голов в самых разных матчах. А ведь именно оттуда он летом 2005 года на самом флажке трансферного окна укатил в Мадрид. Андалусийцы тогда получили 27 миллионов евро, а "Барселона" и "Манчестер Юнайтед" повод завидовать "сливочным" на протяжении долгих лет.

"Меня вызвали в сборную. У меня с собой в сумке были туалетные принадлежности и бутсы, поскольку обычно в сборной проводишь тренировку, играешь матч и возвращаешься домой. И так получилось, что в тот день я домой не поехал. Я подписал контракт в 23:30 в Лас-Росас, зная, что трансферное окно закрывается в полночь. И, когда я поставил свою подпись, я не мог в это поверить. Мне посыпались эсэмэски. В тот день я, наверно, получил больше всего эсэмэсок в своей жизни. Это был шаг вперёд и огромная ответственность, и невероятные перемены. И если я и сейчас ещё юнец, то тогда я был совсем ребёнком. И у меня не было ни малейшего опыта… Просыпаешься игроком "Севильи", а спать ложишься футболистом "Реал Мадрида". И знаешь, что будешь делить раздевалку с такими людьми, как Рауль, Бекхэм, Зизу, Икер, Роберто Карлос, Роналду, а все они были моими кумирами… Мир переворачивается с ног на голову", — говорил тогда Рамос.

В 2007 году он станет настоящим творцом итогового чемпионства "Реала". Сначала забьёт на "Камп Ноу" "Барселоне", а в конце сезона — победный "Валенсии". Очков извечные соперники наберут поровну, а Мадрид станет первым за счёт лучших показателей в личных встречах.

И если вы уже начали сравнивать Рамоса со святыми, то не спешите этого делать. Серхио — лидер Примеры по жёлтым и красным карточкам. Чего только стоит их связка в центре обороны с Пепе, автором которой можно назвать Жозе Моуринью. Именно тогда-то Рамос и освоил все те качества, за которые его ненавидят миллионы. Чего стоят и его провокации. Одна из самых ярких — в 2017-м против Хуана Куадрадо. Тогда он врезал по ногам колумбийцу, но судьи этого не увидели. Куадрадо не мог так просто оставить этот эпизод и оттолкнул испанца. Дальнейшие судороги и движения Рамоса можно рассматривать не только фанатам футбола, но и театральным критикам.

2017: Sergio Ramos gets Juan Cuadrado sent off after faking being stamped on



2018: Sergio Ramos tries to get Sadio Mané sent off after faking being elbowed in the face



What a disgrace of a footballer. pic.twitter.com/DNoCYrm5t8 — Don Kopleone (@donkopleone) May 27, 2018

Но как бы там ни было, Рамос — легенда и величина. Самый результативный защитник XXI века. Человек, про которого снимают сериалы. Можно бесконечно спорить, кто он: гений или негодяй с большой буквы, но разве это важно? За что точно стоит уважать капитана "Реала", так это за преданность себе. Надо пойти забить — забьёт. Надо сфолить максимально грязно и подленько — сделает, не переживайте. Таков он, этот юбиляр!

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