От бега до кроссфита и бокса: стало известно, как россияне готовятся к пляжному сезону

Весна постепенно вступает в свои законные права, а это значит, что пляжный сезон уже совсем не за горами. В связи с этим россияне начали задумываться о своём внешнем виде и физической форме, поскольку коронавирус, самоизоляция и удалёнка подкосили даже самых матёрых спортсменов. Так, эксперты сервиса "Авито" выяснили, сколько россиян уже начали подготовку к лету и какие виды спорта для этого выбрали (исследование есть в распоряжении Лайфа).

Пообещало себе заняться своим телом 43% респондентов, в то время как почти треть уже вовсю ходит в зал или делает упражнения дома. Ещё 26% заявили, что не нуждаются в физической подготовке из-за без того отличной формы или в силу отсутствия желания.

Почти половина участников опроса (45%) признались, что цель их занятий спортом — похудение. Притом почти 60% респондентов решили заниматься самостоятельно у себя дома. Ещё 33% отдали предпочтение физическим упражнениям на свежем воздухе, а абонемент в спортзал купило 27% респондентов.

Ровно треть участников опроса отдают предпочтение бегу, 27% предпочитают заниматься силовыми и кардиотренировками в тренажёрных залах, 26% — делают растяжку. Почти каждый пятый занимается плаванием. Также ряд респондентов отметили йогу, скандинавскую ходьбу, танцы, футбол, кроссфит и бокс.

Ранее Лайф рассказывал, что Госдума приняла закон о налоговом вычете за занятия спортом и фитнесом.

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