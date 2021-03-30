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Суд арестовал жителя Уфы, жестоко зарезавшего адвоката в центре города

Мужчина заявил, что убитый юрист вместе с компанией, на которую он работал, оказывали на него и его мать большое давление.

30 марта 2021, 11:59

Скриншот видео © LIFE

Суд арестовал жителя Уфы, который убил юриста из-за долгов по бизнесу. Видео © LIFE

В Башкирии суд на время следствия заключил под стражу жителя Уфы, который жестоко расправился с адвокатом, после чего пытался покончить жизнь самоубийством. За решёткой он проведёт 1 месяц и 18 дней. В распоряжении Лайфа появилось видео из суда.

"Суд постановил: ходатайство... удовлетворить. Избрать Яшину Станиславу Анатольевичу... меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 18 суток", — сказал судья в конце заседания

Роковой кредит на 30 миллионов: житель Уфы расправился с адвокатом, так как считал коллекторов виновными в смерти матери

Роковой кредит на 30 миллионов: житель Уфы расправился с адвокатом, так как считал коллекторов виновными в смерти матери

На суде Яшин рассказал журналистам, что погибший адвокат вместе с компанией, на которую он работал, оказывали на него и его мать большое давление, обманным путём увеличили размер задолженности и также запугивали. Он добавил, что не хотел убивать юриста, и принёс его семье извинения.

Напомним, 17 марта в частном секторе Уфы днём завязалась драка между двумя мужчинами, в ходе которой один из них достал нож и несколько раз ударил свою жертву, после чего оставил истекать кровью прямо на проезжей части. Очевидцы сняли шокирующие кадры с места трагедии и рассказали Лайфу, что скорая очень долго ехала на место происшествия.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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