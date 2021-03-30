Роковой кредит на 30 миллионов: житель Уфы расправился с адвокатом, так как считал коллекторов виновными в смерти матери

Лайф узнал причину недавней жестокой расправы жителя Уфы над адвокатом в центре города. По словам нашего источника, Станислав Я. пошёл на убийство, так как считал коллекторов виновными в смерти его матери.

В 2015 году мужчина вместе с матерью взял кредит в одном из местных банков на сумму 30 миллионов рублей. Впоследствии он перестал платить по нему, а долг в 2016 году перепродали коллекторской фирме, где работал погибший юрист.

26 февраля 2021 года умерла 76-летняя мать Станислава. У мужчины возникла мысль, что во всём виноваты коллекторы, и он начал угрожать им расправой.

17 марта в одном из арбитражных судов города прошло очередное заседание по делу мужчины. После него он воплотил свою угрозу в реальность, расправившись с юристом. Затем Станислав пытался покончить с собой, но врачам удалось его спасти. Теперь мужчина предстанет перед судом по делу об убийстве.

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