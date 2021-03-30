Число жертв взрыва газа в Зеленодольске возросло до двух

Число жертв взрыва газа в многоэтажке в Зеленодольске возросло до двух — скончалась пострадавшая женщина. Об этом сообщили в Минздраве Татарстана.

"К сожалению, в реанимации скончалась пострадавшая женщина, у неё были очень серьёзные травмы", — цитирует РИА "Новости" представителя ведомства.

Напомним, взрыв прогремел в многоквартирном доме на улице Ленина, в результате двое погибли и шестеро пострадали. Повреждено оказалось семь квартир на двух этажах, но несущие конструкции здания, по предварительным данным, не задеты. В СКР сообщили, что основная версия случившегося — взрыв бытового газа. Возбуждено уголовное дело, введён режим ЧС.

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