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Число жертв взрыва газа в Зеленодольске возросло до двух

Также шесть человек пострадали.

30 марта 2021, 07:51
<p>Кадр видео © ГУ МЧС по Татарстану</p>

Кадр видео © ГУ МЧС по Татарстану

Число жертв взрыва газа в многоэтажке в Зеленодольске возросло до двух — скончалась пострадавшая женщина. Об этом сообщили в Минздраве Татарстана.

"К сожалению, в реанимации скончалась пострадавшая женщина, у неё были очень серьёзные травмы", цитирует РИА "Новости" представителя ведомства.

Пил и открывал газ: взрыв в Зеленодольске мог спровоцировать невменяемый жилец

Пил и открывал газ: взрыв в Зеленодольске мог спровоцировать невменяемый жилец

Напомним, взрыв прогремел в многоквартирном доме на улице Ленина, в результате двое погибли и шестеро пострадали. Повреждено оказалось семь квартир на двух этажах, но несущие конструкции здания, по предварительным данным, не задеты. В СКР сообщили, что основная версия случившегося — взрыв бытового газа. Возбуждено уголовное дело, введён режим ЧС.

Опубликовано видео из разрушенных взрывом квартир в Зеленодольске

Опубликовано видео из разрушенных взрывом квартир в Зеленодольске

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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