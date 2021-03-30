Пил и открывал газ: взрыв в Зеленодольске мог спровоцировать невменяемый жилец
Предполагаемый виновник случившегося был в запое.
Кадр видео: © Соцсети
Взрыв, который прогремел в многоквартирном доме Зеленодольска, мог произойти из-за невменяемого местного жителя. Как рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах, мужчина был в двухнедельном запое и угрожал взорвать квартиру.
За день до трагедии к мужчине приехали родственники и увидели, что он в невменяемом состоянии открывает газ и включает конфорки. По данным источника, его увезли в психоневрологический диспансер, но там мужчину отправили домой, где он и завершил начатое.
Источник уточнил, что шланг на плите был скручен, а не сорван. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности и халатности сотрудников ПНД.
Напомним, взрыв прогремел в многоквартирном доме на улице Ленина, в результате один человек погиб, семь пострадали. Повреждено оказалось семь квартир на двух этажах, но несущие конструкции здания, по предварительным данным, не задеты. В СКР сообщили, что основная версия случившегося — взрыв бытового газа. Возбуждено уголовное дело, введён режим ЧС.
Выбор редакции
В Зеленодольске ввели местный режим ЧС после взрыва в жилом доме
Опубликовано видео из разрушенных взрывом квартир в Зеленодольске
Искорёженные авто, трое погибших: страшное ДТП произошло под Красноярском — видео
Мэр Ниццы сделал предварительный заказ на закупку вакцины "Спутник V"
Песков раскрыл главные хобби Путина
Комментариев: 0