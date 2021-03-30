Пил и открывал газ: взрыв в Зеленодольске мог спровоцировать невменяемый жилец

Взрыв, который прогремел в многоквартирном доме Зеленодольска, мог произойти из-за невменяемого местного жителя. Как рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах, мужчина был в двухнедельном запое и угрожал взорвать квартиру.

За день до трагедии к мужчине приехали родственники и увидели, что он в невменяемом состоянии открывает газ и включает конфорки. По данным источника, его увезли в психоневрологический диспансер, но там мужчину отправили домой, где он и завершил начатое.

Источник уточнил, что шланг на плите был скручен, а не сорван. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности и халатности сотрудников ПНД.

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