Искорёженные авто, трое погибших: страшное ДТП произошло под Красноярском — видео
Также пострадал маленький ребёнок.
Страшная авария произошла в Берёзовском районе Красноярского края. Там на трассе фура столкнулась с легковыми автомобилями. В результате ДТП погибло три человека, а машины превратились в груду искорёженного металла.
"По предварительным данным, авария произошла на шестом километре Малого обхода Красноярска. В результате столкновений грузовика, легкового автомобиля Mazda и минивэна, предварительно, погибло три человека, есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетние", — цитирует ТАСС слова представителя главка МВД РФ по региону.
Как уточнили в полиции, микроавтобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком, а затем с автомобилем Mazda. В ДТП погибли водитель и два пассажира минивэна. Травмирован годовалый мальчик.
А 23 марта в Москве произошло резонансное ДТП со смертельным исходом: водитель "мерседеса" сбил двух женщин на тротуаре и сбежал с места аварии. Обе пострадавшие в результате ДТП скончались. Сперва под подозрение попал 23-летний собственник авто, однако позже оказалось, что машину он без переоформления продал своему знакомому, который и находился в момент аварии за рулём. 25 марта виновника ДТП арестовали.
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