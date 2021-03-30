Искорёженные авто, трое погибших: страшное ДТП произошло под Красноярском — видео

Трое погибли в жутком ДТП с грузовиком и легковушками под Красноярском. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Страшная авария произошла в Берёзовском районе Красноярского края. Там на трассе фура столкнулась с легковыми автомобилями. В результате ДТП погибло три человека, а машины превратились в груду искорёженного металла.

"По предварительным данным, авария произошла на шестом километре Малого обхода Красноярска. В результате столкновений грузовика, легкового автомобиля Mazda и минивэна, предварительно, погибло три человека, есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетние", — цитирует ТАСС слова представителя главка МВД РФ по региону.

Как уточнили в полиции, микроавтобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком, а затем с автомобилем Mazda. В ДТП погибли водитель и два пассажира минивэна. Травмирован годовалый мальчик.

Авторы