Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Искорёженные авто, трое погибших: страшное ДТП произошло под Красноярском — видео

Также пострадал маленький ребёнок.

30 марта 2021, 06:27

Трое погибли в жутком ДТП с грузовиком и легковушками под Красноярском. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Страшная авария произошла в Берёзовском районе Красноярского края. Там на трассе фура столкнулась с легковыми автомобилями. В результате ДТП погибло три человека, а машины превратились в груду искорёженного металла.

"По предварительным данным, авария произошла на шестом километре Малого обхода Красноярска. В результате столкновений грузовика, легкового автомобиля Mazda и минивэна, предварительно, погибло три человека, есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетние", — цитирует ТАСС слова представителя главка МВД РФ по региону.

Четыре легковушки друг за другом врезались в грузовик на МКАД — видео момента ДТП

Четыре легковушки друг за другом врезались в грузовик на МКАД — видео момента ДТП

Как уточнили в полиции, микроавтобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком, а затем с автомобилем Mazda. В ДТП погибли водитель и два пассажира минивэна. Травмирован годовалый мальчик.

А 23 марта в Москве произошло резонансное ДТП со смертельным исходом: водитель "мерседеса" сбил двух женщин на тротуаре и сбежал с места аварии. Обе пострадавшие в результате ДТП скончались. Сперва под подозрение попал 23-летний собственник авто, однако позже оказалось, что машину он без переоформления продал своему знакомому, который и находился в момент аварии за рулём. 25 марта виновника ДТП арестовали.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1