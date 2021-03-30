Песков рассказал, почему у Путина до сих пор нет аккаунтов в соцсетях

Президент России Владимир Путин не хотел бы, чтобы его личный аккаунт в соцсетях за него вели другие люди, но и сам тратить на это время не может. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью изданию "Аргументы и факты".

"Он говорит, что это же будет, по сути, не его аккаунт, а кого-то другого. Тратить время на его ведение президент же не будет. Но, чтобы, допустим, я, его пресс-секретарь, вёл за него соцсети, он тоже не хочет. Это было бы нечестно и неправильно, так он считает", — сказал Песков.

По его словам, глава государства получает всю необходимую информацию из ежедневных дайджестов, которые ему готовят сотрудники администрации. При этом что-либо приукрасить или скрыть от президента просто невозможно, добавил Песков.

Как сообщал Лайф, Дмитрий Песков также рассказал, почему считает, что до полной блокировки иностранных интернет-ресурсов в России не дойдёт.

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