Счётная палата подвергла критике крабовые аукционы

Проведение Росрыболовством крабовых аукционов в 2019–2020 годах не привело на рынок новых участников. При этом там есть нарушения по ценообразованию. Как сообщает РБК, об этом говорится в материалах Счётной палаты РФ.

"По итогам проведённых крабовых аукционов лоты были реализованы взаимозависимым юридическим лицам. Общая доля их квоты на добычу (вылов) крабов составила от 42 до 50%. При этом победителями крабовых аукционов стали организации, у которых уже были доли квот на добычу (вылов) крабов в промышленных целях", — отметил аудитор Андрей Батуркин.

Кроме того, по данным аудиторов, на момент первого аукциона отсутствовал один из важнейших компонентов начальной цены лота — квота добычи (вылова) крабов, предоставленная в инвестиционных целях. Как уточнили в Счётной палате, начальная цена предметов лотов аукционов применительно к изменённому в 2020 году общему допустимому улову по крабам занижена на 7,7 миллиарда рублей, или более чем на 6%.

Аудиторы пришли к выводу, что Росрыболовство также ненадлежащим образом вело государственный рыбохозяйственный реестр и не соблюдало сроки перечисления в бюджет средств, полученных по итогам аукционов. В свою очередь в Росрыболовстве отметили, что начальная цена крабовых аукционов никак не влияла на их итоговую стоимость и не ограничивала количество их участников.

Ранее российские рыбаки предупредили о возможных сбоях в добыче самой дешёвой рыбы в стране. Позже эту информацию опровергли в Росрыболовстве.

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