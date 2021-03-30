Лишённый аккаунтов в соцсетях Трамп создал сайт для общения со сторонниками

Бывший американский президент Дональд Трамп запустил сайт, посредством которого он собирается общаться со своими сторонниками. Об этом сообщает телеканал Fox News.

На новом ресурсе говорится, что платформа предназначена для сохранения наследия администрации Трампа и одновременного продвижения программы "Америка — прежде всего". На сайте предлагается связаться с офисом Трампа. Таким образом американцы "смогут помочь выполнить обещание поставить Америку превыше всего".

"Посредством гражданской и общественной активности офис Дональда Трампа будет стремиться информировать, обучать и вдохновлять американцев из всех слоёв общества, поскольку мы стремимся построить поистине великое будущее Америки", — написано на главной странице нового сайта Трампа.

Ранее помощник бывшего главы Белого дома Джейсон Миллер сообщал, что Трамп в скором времени начнёт снова публиковать сообщения в соцсетях. Тогда уточнялось, что для этого он будет использовать "собственную платформу".

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