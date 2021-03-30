В Кремле заверили, что не позволят США говорить с Россией с позиции силы

Соединённым Штатам не позволят разговаривать с Россией с позиции силы, это исключено. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Американцы сейчас как мантру повторяют, дескать, мы со всеми будем говорить с позиции силы. Ни Путин, никто другой из руководства России не будет позволять ни американцам, ни кому бы то ни было ещё так с нами разговаривать. Это исключено", — сказал представитель Кремля в интервью "Аргументам и фактам".

При этом Песков считает, что у России и США остались темы, на которые можно говорить. Это стратегическая стабильность, контроль над вооружениями, урегулирование региональных конфликтов. Также представитель Кремля упомянул такой вопрос, как СВПД по Ирану.

Ранее Лайф рассказывал, что Белый дом разделился на два лагеря по вопросу новых санкций против России. В администрации президента США опасаются возможного негативного влияния ограничительных мер на американскую экономику.

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