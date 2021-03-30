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В Кремле заверили, что не позволят США говорить с Россией с позиции силы

В Кремле считают такой вариант развития событий невозможным.

30 марта 2021, 04:35
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Соединённым Штатам не позволят разговаривать с Россией с позиции силы, это исключено. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Американцы сейчас как мантру повторяют, дескать, мы со всеми будем говорить с позиции силы. Ни Путин, никто другой из руководства России не будет позволять ни американцам, ни кому бы то ни было ещё так с нами разговаривать. Это исключено", — сказал представитель Кремля в интервью "Аргументам и фактам".

При этом Песков считает, что у России и США остались темы, на которые можно говорить. Это стратегическая стабильность, контроль над вооружениями, урегулирование региональных конфликтов. Также представитель Кремля упомянул такой вопрос, как СВПД по Ирану.

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Ранее Лайф рассказывал, что Белый дом разделился на два лагеря по вопросу новых санкций против России. В администрации президента США опасаются возможного негативного влияния ограничительных мер на американскую экономику.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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