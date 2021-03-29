Песков рассказал об ответе России на действия США

Песков рассказал о планируемом ответе России на действия США. Видео © LIFE

Выстраивание позиции России по отношению к США будет возможно после анализа тех действий, которые принимает администрация президента Джо Байдена. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"И по линии МИД, и по линии специальных ведомств идут постоянные доклады. Сейчас проводится анализ тех действий, которые предпринимаются новой администрацией США. Потребуется время, чтобы его осуществить, но, безусловно, потом будут приняты решения относительно того, как выстраивать нашу линию", — сказал Песков Лайфу.

Он также отметил, что, согласно конституции, внешнюю политику определяет глава государства и именно Владимир Путин и вынесет решение об ответе на действия Вашингтона.

Ранее Лайф рассказывал, что Белый дом разделился на два лагеря по вопросу новых санкций против России. В администрации президента США опасаются возможного негативного влияния ограничительных мер на американскую экономику.

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