Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Бронзовый призёр ЧЕ-2020 по фигурному катанию Павлюченко заболела мононуклеозом

Восстановление может занять несколько месяцев.

29 марта 2021, 10:27
<p>Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Бронзовый призёр чемпионата Европы по фигурному катанию 2020 года россиянка Дарья Павлюченко заболела мононуклеозом. Об этом РИА "Новости" рассказал тренер пары Павлюченко — Ходыкин Сергей Доброскоков.

Россия выиграла общекомандный зачёт ЧМ по фигурному катанию с лучшим результатом за 22 года

Россия выиграла общекомандный зачёт ЧМ по фигурному катанию с лучшим результатом за 22 года

"У неё (Павлюченко. — Прим. ред.) мононуклеоз. Это когда организм ослаблен и даёт сбой в системе, увеличивается селезёнка в размерах. Есть такой вирус в организме, который при больших нагрузках и нервных переживаниях срабатывает как триггер", — отметил Доброскоков.

Он также отметил, что на восстановление спортсменки может уйти два-три месяца, после чего она будет готова к старту нового сезона. Лечение спортсменка проходит дома, тогда как её партнёр Денис Ходыкин продолжает тренироваться в полную силу.

С флагами и цветами: российских фигуристов после возвращения с ЧМ триумфально встретили в аэропорту — видео

С флагами и цветами: российских фигуристов после возвращения с ЧМ триумфально встретили в аэропорту — видео

Добавим, что в этом сезоне дуэт Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина стал третьим на чемпионате России и вторым в финале кубка страны, проиграв паре Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, которые отправились на ЧМ в Стокгольм, где взяли золото.

Российские фигуристы Павлюченко и Ходыкин лидируют на этапе Гран-при в Гренобле

Российские фигуристы Павлюченко и Ходыкин лидируют на этапе Гран-при в Гренобле

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Всех в мешок — и с моста": Украинский эксперт предложил радикально бороться с недооценкой соперника у футболистов

сегодня в 11:13

Туктамышева и Коляда попали в состав сборной России на командный ЧМ по фигурному катанию

сегодня в 10:45

"Поздравляю, у вас есть чемпионы": Скандальная история Загитовой и Медведевой всплыла там, где не ждали

сегодня в 10:42

"Их режим паскуден по своей природе": Политолог оценил "присвоение" Украиной Крымского моста в "Википедии"

сегодня в 11:42

Премия "За верность науке — 2021" найдёт победителей в десяти номинациях

сегодня в 11:35

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1