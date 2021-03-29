Бронзовый призёр ЧЕ-2020 по фигурному катанию Павлюченко заболела мононуклеозом

Бронзовый призёр чемпионата Европы по фигурному катанию 2020 года россиянка Дарья Павлюченко заболела мононуклеозом. Об этом РИА "Новости" рассказал тренер пары Павлюченко — Ходыкин Сергей Доброскоков.

"У неё (Павлюченко. — Прим. ред.) мононуклеоз. Это когда организм ослаблен и даёт сбой в системе, увеличивается селезёнка в размерах. Есть такой вирус в организме, который при больших нагрузках и нервных переживаниях срабатывает как триггер", — отметил Доброскоков.

Он также отметил, что на восстановление спортсменки может уйти два-три месяца, после чего она будет готова к старту нового сезона. Лечение спортсменка проходит дома, тогда как её партнёр Денис Ходыкин продолжает тренироваться в полную силу.

Добавим, что в этом сезоне дуэт Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина стал третьим на чемпионате России и вторым в финале кубка страны, проиграв паре Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, которые отправились на ЧМ в Стокгольм, где взяли золото.

Авторы