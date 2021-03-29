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Не вставший на колено арбитр Карасёв рассудит Германию и Северную Македонию

Встреча пройдёт 31 марта в немецком Дуйсбурге.

29 марта 2021, 09:37
<p>Фото © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым назначена на матч третьего тура квалификации ЧМ-2022 между сборными Германии и Северной Македонии. Об этом сообщает сайт УЕФА.

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Лайнсменами будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, четвёртым судьёй — Владимир Москалёв. Матч состоится в Дуйсбурге 31 марта.

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Ранее бригада Карасёва не встала на колено в рамках акции солидарности с борьбой против расизма и дискриминации перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Боруссией" из Мёнхенгладбаха. А вот коллега Карасёва Кирилл Левников, напротив, решил данную акцию поддержать перед началом матча Англия — Сан-Марино.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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