Не вставший на колено арбитр Карасёв рассудит Германию и Северную Македонию

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым назначена на матч третьего тура квалификации ЧМ-2022 между сборными Германии и Северной Македонии. Об этом сообщает сайт УЕФА.

"АПЛ нуждается в таком арбитре": В Англии восхитились не поддержавшим акцию в защиту темнокожих Карасёвым

Ранее бригада Карасёва не встала на колено в рамках акции солидарности с борьбой против расизма и дискриминации перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Боруссией" из Мёнхенгладбаха. А вот коллега Карасёва Кирилл Левников, напротив, решил данную акцию поддержать перед началом матча Англия — Сан-Марино.