Не вставший на колено арбитр Карасёв рассудит Германию и Северную Македонию
Встреча пройдёт 31 марта в немецком Дуйсбурге.
Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым назначена на матч третьего тура квалификации ЧМ-2022 между сборными Германии и Северной Македонии. Об этом сообщает сайт УЕФА.
Лайнсменами будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, четвёртым судьёй — Владимир Москалёв. Матч состоится в Дуйсбурге 31 марта.
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Ранее бригада Карасёва не встала на колено в рамках акции солидарности с борьбой против расизма и дискриминации перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Боруссией" из Мёнхенгладбаха. А вот коллега Карасёва Кирилл Левников, напротив, решил данную акцию поддержать перед началом матча Англия — Сан-Марино.
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