"Ткани не сдавливаются": Реабилитолог объяснила, как снять отёк необычным способом

При сильном отёке избавиться от него можно с помощью кинезиотейпирования суставов, которое часто используют в профессиональном спорте. Однако у этого метода есть особенности, рассказала реабилитолог и физиотерапевт Татьяна Марфина.

По её словам, кинезиотейпирование будет ощущаться пациентом на первой и второй стадии лечения в качестве дополнительной меры к основному, а вот на третьей он уже не почувствует эффекта.

"В принципе, при остром процессе, если большой отёк, тоже накладывается кинезиотейп, лимфодренажный. Отёк мы убираем, за счёт этого происходит снятие нагрузки, не сдавливаются ткани, которые отекли или находятся в условиях отёка", — приводит слова Марфиной телеканал "Звезда".

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