Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Ткани не сдавливаются": Реабилитолог объяснила, как снять отёк необычным способом

Этот метод нужно применять в качестве дополнения к основному лечению.

29 марта 2021, 10:26
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

При сильном отёке избавиться от него можно с помощью кинезиотейпирования суставов, которое часто используют в профессиональном спорте. Однако у этого метода есть особенности, рассказала реабилитолог и физиотерапевт Татьяна Марфина.

По её словам, кинезиотейпирование будет ощущаться пациентом на первой и второй стадии лечения в качестве дополнительной меры к основному, а вот на третьей он уже не почувствует эффекта.

"В принципе, при остром процессе, если большой отёк, тоже накладывается кинезиотейп, лимфодренажный. Отёк мы убираем, за счёт этого происходит снятие нагрузки, не сдавливаются ткани, которые отекли или находятся в условиях отёка", — приводит слова Марфиной телеканал "Звезда".

Врач рассказал, как избавиться от мешков под глазами

Врач рассказал, как избавиться от мешков под глазами

Ранее Лайф рассказывал, как врач напугал владельцев AirPods, показав, что стало с ушами пациента из-за их использования.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Песков — о допуске иностранных врачей в колонию к Навальному: Не знаю таких прецедентов

сегодня в 11:27

Доктор Мясников назвал три эффективных способа побороть любую болезнь

22 марта, 08:41

Инфекционист спрогнозировал всплеск заболеваемости ковидом в Москве после тёплых выходных

сегодня в 10:10

"Их режим паскуден по своей природе": Политолог оценил "присвоение" Украиной Крымского моста в "Википедии"

сегодня в 11:42

Премия "За верность науке — 2021" найдёт победителей в десяти номинациях

сегодня в 11:35

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1