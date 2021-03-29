Инфекционист спрогнозировал всплеск заболеваемости ковидом в Москве после тёплых выходных

В Москве может случиться небольшой всплеск заболеваемости коронавирусом после активных прогулок в первые тёплые выходные. Об этом заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с РИА "Новости".

"Ожидать можно, однако санэпиднадзор подъёма не прогнозирует, поэтому живём спокойно", — отметил эксперт.

По его словам, вероятно, всплеск произойдёт примерно через две недели, число заболевших может вырасти на 10–20%.

Ранее Лайф рассказывал, что в России за прошедшие сутки выявили менее девяти тысяч новых случаев коронавируса. А в Москве количество новых пациентов составило 1612 человек.

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