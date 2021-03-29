Инфекционист спрогнозировал всплеск заболеваемости ковидом в Москве после тёплых выходных
Он произойдёт примерно через две недели.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин
В Москве может случиться небольшой всплеск заболеваемости коронавирусом после активных прогулок в первые тёплые выходные. Об этом заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с РИА "Новости".
"Ожидать можно, однако санэпиднадзор подъёма не прогнозирует, поэтому живём спокойно", — отметил эксперт.
По его словам, вероятно, всплеск произойдёт примерно через две недели, число заболевших может вырасти на 10–20%.
Ранее Лайф рассказывал, что в России за прошедшие сутки выявили менее девяти тысяч новых случаев коронавируса. А в Москве количество новых пациентов составило 1612 человек.
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