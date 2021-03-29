Каждый третий россиянин планирует скинуть к лету 5–10 кг

По результатам опроса, проведённого специалистами сервиса здорового питания Level Kitchen, 64,74% приверженцев ЗОЖ с наступлением весны начинают сбрасывать набранные за зиму килограммы. Но стоит отметить, что среди упомянутых выше 21,97% честно признались, что на сегодняшний день это лишь намерение к действию и сама работа по уменьшению веса пока что не начата.

Любопытно, что среди тех, кто уже приступил к снижению веса, 16,18% не ставят перед собой цели скинуть конкретное количество килограммов. И лишь один из двадцати опрошенных будет рад избавиться даже от одного-двух килограммов. Большинство зожников поставили перед собой непростую задачу: почти 20% хочет похудеть на десять килограммов и более, порядка 32% — на пять-десять килограммов за три месяца.

"Важно понимать, что программа питания, направленная на снижение веса, для каждого будет своя. Всё зависит от образа жизни, физических нагрузок, обмена веществ и состояния здоровья. Не нужно голодать, так вы потеряете мышцы, а не жир, а также заработаете проблемы с ЖКТ. Лучше снизить ежедневную калорийность на 15–20%, что в сочетании со спортом обязательно приведёт к хорошим результатам", — комментирует основатель холдинга Performance Group Артур Зелёный.

По мнению диетолога, магистра наук университета Суррея, Великобритания Антона Бердова, не существует идеального времени для того, чтобы начать процесс снижения веса — у каждого сезона есть свои плюсы и минусы. Особенности питания в весенний период включают в себя отсутствие ограничений по приёму овощей и фруктов, так как зимой, в связи с сезонностью в нашей стране, организм человека недополучал необходимые микроэлементы и витамины. Это существенно влияет на работу иммунной и пищеварительной системы, состояния кожи и волос, а также повышает риск развития диабета II типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

"Помимо добавления фруктов и овощей в ежедневный рацион, а также комбинации правильного питания с физическими нагрузками нужно быть ментально готовым к процессу снижения веса. Не нужно ставить единую цель "сбросить вес", а разбить на несколько небольших, но при этом достижимых целей — пройти более 10 000 шагов в день, посещать спортзал два-три раза в неделю, съесть три фрукта в течение дня", — говорит Антон Бердов.

Что касается питания, то правильным считается режим с пятью-шестью приёмами пищи в день, где три — основные, а остальные — небольшие перекусы. Перерывы между ними должны составлять два-три часа. Не нужно забывать о стакане воды комнатной температуры (можно с лимоном или лаймом) сразу после пробуждения, завтраке в течение первого часа, а также об отказе от приёма пищи за два с половиной часа до сна.

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