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За сутки в России выявили менее 9 тысяч новых случаев коронавируса

29 марта 2021, 08:27

За последние сутки в России выявлено 8 711 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 13,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 293 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 7 280 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 528 543 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 98 033 летальных исхода, выздоровели 4 146 408 человек.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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