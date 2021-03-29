За сутки в России выявили менее 9 тысяч новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 8 711 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 13,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 293 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 7 280 человек.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 528 543 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 98 033 летальных исхода, выздоровели 4 146 408 человек.
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