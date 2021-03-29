В ВОЗ раскрыли четыре возможных сценария передачи ковида человеку

Коронавирусная инфекция нового типа с наибольшей вероятностью передалась человеку от летучих мышей через промежуточного носителя, а утечка из лаборатории крайне маловероятна. Об этом говорится в проекте финального отчёта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Китая, сообщает Associated Press.

Агентство получило черновой вариант документа от дипломата, находящегося в Женеве и представляющего одну из стран, которые входят в ВОЗ. При этом на данный момент пока не известно, есть ли какие-либо изменения в официально опубликованной версии.

В докладе представлено четыре возможных сценария передачи коронавируса человеку в порядке степени их вероятности. Так, согласно оценкам специалистов, "вероятен" или "очень вероятен" вариант, что передача людям произошла от летучих мышей через какое-то другое животное — промежуточного носителя. Вместе с тем заражение напрямую через крылатых оценивается как просто "вероятное". Также возможен, но уже с низкой вероятностью, сценарий заражения через продукты питания.

В то же время отмечается, что ближайший родственник пандемического коронавируса обнаружен у летучих мышей, однако эволюционная дистанция между этими вирусами и SARS-CoV-2 оценивается в несколько десятилетий, поэтому предполагается наличие промежуточного звена. Также в отчёте ВОЗ указывается, что похожие вирусы были найдены у панголинов, но этой инфекции ещё подвержены норки и кошки, так что переносчиками могли выступать и они.

Вышеописанные выводы подготовлены на основании исследований в ходе визита группы международных специалистов ВОЗ в Ухань, которые прибыли туда 14 января 2021 года с целью изучения происхождения коронавируса нового типа. 9 февраля на итоговой пресс-конференции учёные заявили, что серьёзного прорыва им достичь не удалось, однако во время совместной работы с коллегами из Китая они определили основные гипотезы появления ковида. Так, наиболее вероятной версией, по словам экспертов, является передача вируса от диких животных через промежуточное звено. При этом публикация научного доклада изначально планировалась на февраль, но несколько раз откладывалась.

Ранее Лайф сообщал, что в Чехии обнаружили новый коронавирус-мутант. Согласно предварительным данным, он не является более опасным, чем британский и южноафриканский варианты.

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