СМИ назвали дату послания Путина Федеральному собранию, но в Кремле её пока не раскрывают
По словам Пескова, о времени проведения мероприятия будет сообщено своевременно.
Фото © Kremlin.ru
Песков — о дате послания президента Федеральному собранию. Видео © LIFE
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о дате послания Владимира Путина Федеральному собранию. По данным РБК, мероприятие может пройти 22 апреля.
"Мы сообщим своевременно, мы скоро сообщим", — сказал Песков Лайфу.
Ранее в Кремле не подтвердили слухи из Telegram, что послание Путина запланировано на 7–8 апреля. По словам пресс-секретаря главы государства, точная дата мероприятия ещё не определена.
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