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СМИ назвали дату послания Путина Федеральному собранию, но в Кремле её пока не раскрывают

По словам Пескова, о времени проведения мероприятия будет сообщено своевременно.

29 марта 2021, 08:10

Фото © Kremlin.ru

Песков — о дате послания президента Федеральному собранию. Видео © LIFE

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о дате послания Владимира Путина Федеральному собранию. По данным РБК, мероприятие может пройти 22 апреля.

"Мы сообщим своевременно, мы скоро сообщим", — сказал Песков Лайфу.

Дата послания Путина Федеральному Собранию всё ещё не определена

Дата послания Путина Федеральному Собранию всё ещё не определена

Ранее в Кремле не подтвердили слухи из Telegram, что послание Путина запланировано на 7–8 апреля. По словам пресс-секретаря главы государства, точная дата мероприятия ещё не определена.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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