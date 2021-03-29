СМИ назвали дату послания Путина Федеральному собранию, но в Кремле её пока не раскрывают

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о дате послания Владимира Путина Федеральному собранию. По данным РБК , мероприятие может пройти 22 апреля.

"Мы сообщим своевременно, мы скоро сообщим", — сказал Песков Лайфу.

Дата послания Путина Федеральному Собранию всё ещё не определена

Ранее в Кремле не подтвердили слухи из Telegram, что послание Путина запланировано на 7–8 апреля. По словам пресс-секретаря главы государства, точная дата мероприятия ещё не определена.