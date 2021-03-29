"Это не танцпол!": Блондинка в мини-юбке устроила пляски на мемориале с Вечным огнём под Воронежем

Женщина танцует на мемориале с Вечным огнём в Воронежской области. Видео © VK / ПVБ l Подслушано V Богучаре l Богучар

В городе Богучаре Воронежской области женщина станцевала на мемориале у Вечного огня. На видео её сняли школьники, с удовольствием прокомментировав это событие.

"А тут нельзя прыгать и танцевать, это не танцпол! Она ещё по цветам ходит", — сказали они.

Однако женщина не замечала зрителей и продолжала приплясывать и напевать свою песню.

Как сообщили в региональном МВД, по факту случившегося начата процессуальная проверка. Личность дамы установлена, ей требуется специализированная помощь медиков.

По данным источника Лайфа, героиня видео — 53-летняя женщина, страдающая шизофренией. Она живёт одна, периодически проходит курсы лечения.

"Родители давно умерли, родители были хорошие, мама воспитателем в интернате [работала]. Присматривать некому за этой семьёй, пьянки, гулянки, и вот видите — уже осквернение памятника", — рассказала нам одна из жительниц города.

В последнее время не редкость, когда школьники тушат Вечный огонь с помощью снега. Только за последний месяц такие случаи произошли в Санкт-Петербурге и Тольятти.

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