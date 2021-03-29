Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Сбербанк заявил о восстановлении работы после сбоя

Клиенты могли испытывать трудности при входе в приложение и оплате картами в течение нескольких минут.

29 марта 2021, 07:42
<p>Фото © ТАСС/Алексей Зотов</p>

Фото © ТАСС/Алексей Зотов

Сбербанк заявил об устранении сбоя в работе мобильного приложения и при оплате картами. По данным пресс-службы кредитной организации, неполадки фиксировались в течение нескольких минут.

"Сегодня утром некоторые наши клиенты могли испытывать трудности при входе в приложение Сбербанка и оплате картами. Сбой длился несколько минут, после чего работоспособность всех сервисов была восстановлена. Приносим извинения за доставленные неудобства", — рассказали Лайфу в Сбербанке.

Сбер первый: Forbes назвал самые надёжные российские банки

Сбер первый: Forbes назвал самые надёжные российские банки

Напомним, проблемы были зафиксированы в крупных городах РФ около 9:30 мск. 84% пользователей не могли зайти в приложение, 13% жаловались на сбой всех сервисов, 2% не могли совершить платёж со счёта.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1