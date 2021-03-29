Сбербанк заявил о восстановлении работы после сбоя
Клиенты могли испытывать трудности при входе в приложение и оплате картами в течение нескольких минут.
Фото © ТАСС/Алексей Зотов
Сбербанк заявил об устранении сбоя в работе мобильного приложения и при оплате картами. По данным пресс-службы кредитной организации, неполадки фиксировались в течение нескольких минут.
"Сегодня утром некоторые наши клиенты могли испытывать трудности при входе в приложение Сбербанка и оплате картами. Сбой длился несколько минут, после чего работоспособность всех сервисов была восстановлена. Приносим извинения за доставленные неудобства", — рассказали Лайфу в Сбербанке.
Напомним, проблемы были зафиксированы в крупных городах РФ около 9:30 мск. 84% пользователей не могли зайти в приложение, 13% жаловались на сбой всех сервисов, 2% не могли совершить платёж со счёта.
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