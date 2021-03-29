Клиенты жалуются на сбои у Сбера
Проблемы зафиксированы в крупных городах РФ около 9:30 мск.
Фото © ТАСС/Алексей Зотов
Клиенты Сбербанка сообщают о проблемах с работой мобильного приложения и с оплатой картой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Сбой зафиксирован в крупных городах РФ около 9:30 мск. 84% пользователей не могут зайти в приложение, 13% жалуются на сбой всех сервисов, 2% не могут совершить платёж со счёта.
А ранее Forbes назвал самые надёжные банки РФ в 2021 году, и Сбербанк возглавил рейтинг. В первой тройке оказались также "Райффайзенбанк" и "Росбанк".
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