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Категорий: 18

Клиенты жалуются на сбои у Сбера

Проблемы зафиксированы в крупных городах РФ около 9:30 мск.

29 марта 2021, 07:17
<p>Фото © ТАСС/Алексей Зотов</p>

Фото © ТАСС/Алексей Зотов

Клиенты Сбербанка сообщают о проблемах с работой мобильного приложения и с оплатой картой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Сбой зафиксирован в крупных городах РФ около 9:30 мск. 84% пользователей не могут зайти в приложение, 13% жалуются на сбой всех сервисов, 2% не могут совершить платёж со счёта.

В Сбере назвали процент мошеннических звонков на телефоны россиян

В Сбере назвали процент мошеннических звонков на телефоны россиян

А ранее Forbes назвал самые надёжные банки РФ в 2021 году, и Сбербанк возглавил рейтинг. В первой тройке оказались также "Райффайзенбанк" и "Росбанк".

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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