"Один из наших любимых": Канадцы в восторге от нового российского мотоцикла Ural

Канадский портал HotCars выпустил хвалебную статью о российском мотоцикле Ural Gear Up, выпущенном в 2021 году.

Так, автор статьи отмечает, что предшественники современных Ural появились в Советском Союзе ещё перед Великой Отечественной войной. Тогда власти СССР, обратив внимание на прочность немецких военных мотоциклов BMW R71, решили создать для Красной армии похожие байки. Однако Германия отказалась продать мотоциклы.

Как поясняет автор статьи, тогда Москва через Швецию купила пять новеньких экземпляров BMW R71. Советские инженеры изучили их и создали мотоцикл М-72, ставший родоначальником отечественных тяжёлых аппаратов с коляской.

Также журналист добавил, что современные Ural оснащены 750-кубовым мотором мощностью более сорока лошадиных сил. Кроме того, у байков есть дисковые тормоза, а также электронный впрыск топлива. В свою очередь это позволяет владельцу Ural наслаждаться ездой "на винтажном аппарате в сочетании с современной надёжностью".

"Винтажный вид мотоцикла привлекает толпу повсюду, где бы он ни ехал. Этот мотоцикл с коляской — один из наших любимых аппаратов за всю историю!" — подчеркнул автор статьи.

А ранее Лайф писал, что в России разработали первый прототип электрического мотоцикла Aurus. Он разгоняется до 100 километров в час за 3,7 секунды.

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