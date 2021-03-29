Минтруд смягчил условия для назначения детских пособий

Министерство труда внесло изменения в проект постановления о правилах назначения пособий на детей от трёх до семи лет. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что теперь не будут учитываться доли в квартире или доме, которые составляют не более одной трети. Как объяснили в министерстве, иногда родители имеют в собственности небольшую часть жилья, разделённого между несколькими людьми. Кроме того, площадь земельных участков, находящихся в сельской местности, которая не будет учитываться, увеличилась с 0,25 до одного гектара.

Также сами пособия становятся более адресными. Отмечается, что новые правила помогут выявить действительно нуждающихся граждан, для чего предусматривается своего рода имущественный ценз и учитываются сбережения семьи.

При назначении выплат также не будут учитывать недвижимость, признанную непригодной или полученной в качестве меры соцподдержки, и дальневосточные гектары. Пособия по новым правилам большинство семей получит уже в конце апреля – начале мая.

Ранее Лайф рассказывал, что россиян предупредили об отмене некоторых коронавирусных льгот с 1 апреля. До конца месяца у граждан ещё есть время, чтобы воспользоваться привилегиями.

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